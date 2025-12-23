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Опубликовано 23 декабря 2025, 10:01

Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны для атаки на Будённовск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники в сторону Будённовска из Запорожья или с территорий Херсонской области под их контролем, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, траектория и расстояние указывают именно на южное направление.

«Вероятно, БПЛА могли быть запущены с территории Запорожской и Херсонской областей, пока находящейся под контролем ВСУ. То есть с юга. У Киева есть дроны с дальностью полёта до двух тысяч километров. Маршруты могут быть и другие. Беспилотники могли лететь на предельно малой высоте, в том числе над Чёрным морем», — пояснил Дандыкин.

Эксперт отметил, что такие атаки требуют тщательного анализа ПВО для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Три домовладения пострадали в Ростовской области в результате атаки ВСУ
Три домовладения пострадали в Ростовской области в результате атаки ВСУ

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать Будённовск в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров указал на возгорания на территории промзоны, пострадавших среди жителей не было, жилые дома и критическая инфраструктура остались целы.

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Дарья Нарыкова
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