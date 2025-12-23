Милонов посоветовал Макрону перейти в стадию французского сыра и благородно вонять

Президента Франции Эмманюэля Макрона уже не расценивают как главу государства. Единственное, что ему сейчас остаётся, — перейти в стадию французского сыра — благородно вонять. Об этом в комментарии Life.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов порекомендовал Макрону превратиться во французский сыр. Видео © Life.ru

Такое мнение парламентарий высказал о Макроне после очередного случая грабежа во Франции. Милонов уверен, что президент уже полностью себя дискредитировал и перестал быть настоящим французом.

«Его трепыханья лягушачьими лапками во французских пеньюарах уже не спасут его. Самое лучшее, что он сможет сделать, — это перейти в стадию французского сыра — благородно вонять. Он — не француз во всём, в чём только может быть. Это совершенно не французский президент, ему нет места в политике французской. Он должен освободить место и дать дорогу нормальным патриотичным французским семьям», — сказал Милонов.

Депутат добавил, что в России не могут просто взять и что-то своровать из дворца или памятного объекта. У граждан нашей страны, уверен Милонов, есть сакральное отношение к государственным символам и помещениям.

«Во Франции президент чёрт знает, с кем находится. Если к нему отношение так себе, уже не как к президенту. Поэтому любой бомж из Франции может украсть тарелочки, вилочки из дворца. Удивляться не приходится», — заявил Милонов.

Напомним, что ранее в официальной резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, Елисейском дворце, был выявлен громкий скандал, связанный с хищением ценностей. Как выяснилось, один из сотрудников администрации совершил кражу столовых приборов и фарфоровых изделий на общую сумму около 3,7 миллиона рублей. Особую значимость инциденту придаёт тот факт, что часть похищенного относится к объектам национального культурного наследия Франции.