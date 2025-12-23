Ограничения мобильного интернета в Крыму сохранят до конца СВО

В Крыму будут периодически продолжаться отключения или замедление мобильного интернета до конца СВО. Они необходимы из соображений безопасности, пишет в своём телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.

«Это вынужденная мера, принятая исключительно в целях безопасности. Нельзя позволить противнику использовать интернет против нас», — объяснил Аксёнов.

Крым является одним из регионов, которые чаще всего атакует Украина. Ранее Life.ru рассказывал, что российские системы противовоздушной обороны за 3 часа сбили над полуостровом и Чёрным морем 12 украинских беспилотников.