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Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 12:29

Ограничения мобильного интернета в Крыму сохранят до конца СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

В Крыму будут периодически продолжаться отключения или замедление мобильного интернета до конца СВО. Они необходимы из соображений безопасности, пишет в своём телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.

«Это вынужденная мера, принятая исключительно в целях безопасности. Нельзя позволить противнику использовать интернет против нас», — объяснил Аксёнов.

В Крым прибыла группа из 12 иностранных журналистов и общественников
В Крым прибыла группа из 12 иностранных журналистов и общественников

Крым является одним из регионов, которые чаще всего атакует Украина. Ранее Life.ru рассказывал, что российские системы противовоздушной обороны за 3 часа сбили над полуостровом и Чёрным морем 12 украинских беспилотников.

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