При обсуждении жалобы на жизнь «как в XIX веке», озвученной во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, произошла путаница с географией. В пресс-службе администрации Ульяновска пояснили, что обращение поступило не из их города, а от жителей посёлка Ульяновка в Ленинградской области.

Одна из авторов обращения сама связалась с приёмной мэра Ульяновска и сообщила, что в тексте была допущена опечатка. Жители же хотели указать на проблемы с отключением электричества в Ульяновке, а теперь они переживают, что их вопрос не будет решён из-за ошибки, сообщает ТАСС.

Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на текстовый вопрос, автор которого возмущался, что в Ульяновске люди живут, как в XIX веке. Президент попросил пояснить, чем конкретно недовольны местные жители.

Ранее мэрия Ульяновска после претензии про XIX век начала искать жителя, который пожаловался российскому президенту на прямой линии, чтобы подробнее изучить проблему. Однако автор вопроса по непонятным на тот момент причинам так и не объявился.