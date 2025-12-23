В Госдуме хотят запретить проведение сессий в новогодние праздники

Депутаты от фракции «Новые люди» выступили с инициативой освободить студентов от экзаменов во время новогодних каникул. Обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова опубликовало РИА «Новости».

Авторы инициативы — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Ярослав Самылин и Антон Ткачёв — считают, что право на отдых должно распространяться и на учащихся. Они предлагают внести прямой законодательный запрет на проведение зачётов и экзаменов в официальные нерабочие дни.

«Студенты вынуждены проходить обучение в период, когда вся страна официально отдыхает, что негативно сказывается на их психоэмоциональном состоянии», — цитирует обращение парламентариев агентство.

По мнению депутатов, такая мера снизит нагрузку на студентов и позволит им полноценно восстановить силы перед следующим семестром. Сейчас, как подчёркивают авторы инициативы, проведение сессии в праздники нарушает права учащихся и создаёт неравные условия.

Ранее опрос показал, что около двух третей россиян готовы работать в новогодние праздники. Главной причиной для 67% респондентов является возможность дополнительного заработка, а 3% видят в этом шанс быстрее выплатить ипотеку. При этом каждый четвёртый рассматривает работу в каникулы как способ отвлечься от обыденности или не выпадать из привычного ритма. Большинство готово к гибкому, а не к полному рабочему графику.