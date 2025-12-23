Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 17:52

«У финнов мозги вывихнуты»: Вассерман ответил, кто на самом деле виноват в массовой гибели лапландских оленей

Вассерман назвал истинных виновных в сокращении популяции оленей в Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DRubi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DRubi

За прошедший год популяция северных оленей в Финляндии сократилась аж на 70%, в чём Хельсинки винит российских волков. Досталось и ушедшим на СВО охотникам, из-за которых, как считают на Западе, волки совсем распоясались. Действительно ли это работает именно так, в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, публицист и известный эрудит Анатолий Вассерман.

«Российские охотники, несомненно, виновны в том, что Россия вообще существует, как виновны в этом мы все для Финляндии и всех европейцев. И то, что существование России многим не нравится, это не наша вина, а их беда», сказал с иронией собеседник Life.ru.

Вассерман отметил, что у него нет точных данных о количестве охотников на спецоперации, однако он полагает, что их там немало, ведь человек — это самый опасный хищник. Вместе с тем депутат выразил мнение, что в гибели финских оленей виноват киевский режим, из-за которого нашим охотникам приходится не волков убивать, а Родину защищать.

Но всё-таки вряд ли этих охотников так много ушло охотиться на нацистов, что на других зверей, на других хищников их уже не хватает. Полагаю, что скорее дело в каких-то природных обстоятельствах. В конце концов, дикая природа очень переменчива — и, соответственно, число разных животных одного и того же вида год от года меняется в очень широких пределах. Это явление давно и хорошо исследовано. Колебания численности в системе «хищник – жертва» изучил, по-моему, примерно век назад итальянский математик Вито Вольтерра.

Анатолий Вассерман

Публицист

Но всё-таки вряд ли этих охотников так много ушло охотиться на нацистов, что на других зверей, на других хищников их уже не хватает. Полагаю, что скорее дело в каких-то природных обстоятельствах. В конце концов, дикая природа очень переменчива — и, соответственно, число разных животных одного и того же вида год от года меняется в очень широких пределах. Это явление давно и хорошо исследовано. Колебания численности в системе «хищник – жертва» изучил, по-моему, примерно век назад итальянский математик Вито Вольтерра.
Но всё-таки вряд ли этих охотников так много ушло охотиться на нацистов, что на других зверей, на других хищников их уже не хватает. Полагаю, что скорее дело в каких-то природных обстоятельствах. В конце концов, дикая природа очень переменчива — и, соответственно, число разных животных одного и того же вида год от года меняется в очень широких пределах. Это явление давно и хорошо исследовано. Колебания численности в системе «хищник – жертва» изучил, по-моему, примерно век назад итальянский математик Вито Вольтерра.

Вассерман выразил мнение, что расплодившимся волкам вскоре перестанет хватать корма, они начнут вымирать, а олени снова размножатся.

«А если кто-то пытается объяснить естественные природные процессы неестественными причинами, он показывает разве что, что мозги у него вывихнуты неестественно», заключил эксперт.

«Зооместь за подсвинков?» Захарова предрекла русским волкам беды за «убийство» лапландских оленей
«Зооместь за подсвинков?» Захарова предрекла русским волкам беды за «убийство» лапландских оленей

Всего за год количество погибших северных оленей в Финляндии выросло почти на 70%. СМИ в этом винят российских волков, которые якобы убили в этом году около 1950 этих животных. Причиной такой тенденции на Западе называют «уход российских охотников на СВО». Однако зоологи считают, что перекладывать вину за такие процессы на кого-то — крайне глупое занятие.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Животные
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Госдума
  • Анатолий Вассерман
  • Финляндия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar