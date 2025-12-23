«У финнов мозги вывихнуты»: Вассерман ответил, кто на самом деле виноват в массовой гибели лапландских оленей

За прошедший год популяция северных оленей в Финляндии сократилась аж на 70%, в чём Хельсинки винит российских волков. Досталось и ушедшим на СВО охотникам, из-за которых, как считают на Западе, волки совсем распоясались. Действительно ли это работает именно так, в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, публицист и известный эрудит Анатолий Вассерман.

«Российские охотники, несомненно, виновны в том, что Россия вообще существует, как виновны в этом мы все для Финляндии и всех европейцев. И то, что существование России многим не нравится, это не наша вина, а их беда», — сказал с иронией собеседник Life.ru.

Вассерман отметил, что у него нет точных данных о количестве охотников на спецоперации, однако он полагает, что их там немало, ведь человек — это самый опасный хищник. Вместе с тем депутат выразил мнение, что в гибели финских оленей виноват киевский режим, из-за которого нашим охотникам приходится не волков убивать, а Родину защищать.

Но всё-таки вряд ли этих охотников так много ушло охотиться на нацистов, что на других зверей, на других хищников их уже не хватает. Полагаю, что скорее дело в каких-то природных обстоятельствах. В конце концов, дикая природа очень переменчива — и, соответственно, число разных животных одного и того же вида год от года меняется в очень широких пределах. Это явление давно и хорошо исследовано. Колебания численности в системе «хищник – жертва» изучил, по-моему, примерно век назад итальянский математик Вито Вольтерра. Анатолий Вассерман Публицист

Вассерман выразил мнение, что расплодившимся волкам вскоре перестанет хватать корма, они начнут вымирать, а олени снова размножатся.

«А если кто-то пытается объяснить естественные природные процессы неестественными причинами, он показывает разве что, что мозги у него вывихнуты неестественно», — заключил эксперт.