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Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 19:14

В ГД назвали реакцию WhatsApp на ограничения в России неконструктивной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

В Госдуме заявили, что реакция представителей мессенджера WhatsApp на замедление его работы в России является неконструктивной. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на пресс-конференции. Депутат отметил, что у сервиса были годы, чтобы выполнить требования: открыть офис в России и хранить данные россиян на территории страны.

«Коллеги никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления, это не очень красиво, это не красит, не добавляет репутации, потому что это неконструктивно», — добавил он.

Боярский подчеркнул, что WhatsApp у нас не запрещают, а просто требуют, чтобы все, включая иностранные компании, соблюдали российские законы одинаково. По мнению депутата, раз мессенджер и его владелец годами игнорировали эти требования, то их нынешние претензии беспочвенны.

В Сети появился инструмент для отслеживания пользователей WhatsApp*
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Ранее Роскомнадзор сообщил, что продолжает ограничивать работу мессенджера WhatsApp за систематические нарушения российских законов. По утверждению ведомства, эту платформу используют для террористической деятельности, вербовки исполнителей, мошенничества и других преступлений против граждан России. В связи с этим регулятор принимает последовательные ограничительные меры в отношении сервиса.

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Анастасия Никонорова
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