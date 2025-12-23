В ГД назвали реакцию WhatsApp на ограничения в России неконструктивной

В Госдуме заявили, что реакция представителей мессенджера WhatsApp на замедление его работы в России является неконструктивной. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на пресс-конференции. Депутат отметил, что у сервиса были годы, чтобы выполнить требования: открыть офис в России и хранить данные россиян на территории страны.

«Коллеги никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления, это не очень красиво, это не красит, не добавляет репутации, потому что это неконструктивно», — добавил он.

Боярский подчеркнул, что WhatsApp у нас не запрещают, а просто требуют, чтобы все, включая иностранные компании, соблюдали российские законы одинаково. По мнению депутата, раз мессенджер и его владелец годами игнорировали эти требования, то их нынешние претензии беспочвенны.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что продолжает ограничивать работу мессенджера WhatsApp за систематические нарушения российских законов. По утверждению ведомства, эту платформу используют для террористической деятельности, вербовки исполнителей, мошенничества и других преступлений против граждан России. В связи с этим регулятор принимает последовательные ограничительные меры в отношении сервиса.