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Опубликовано 23 декабря 2025, 22:33

Самолёт с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары

Обложка © sentryjet.com

Обложка © sentryjet.com

Бизнес-джет Falcon 50 разбился неподалёку от Анкары. На борту, по данным телеканала NTV, был начальник генерального штаба ливийской армии генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

Перед этим воздушное судно пропало с радаров. По последним данным, аэропорт Анкары Эсенбога закрыт. Крушение произошло вскоре после вылета в направлении столицы Ливии Триполи. Местные сообщают, что слышали глухой взрыв вскоре после взлёта воздушного судна.

Предполагаемый момент крушения самолёта. Видео © X / Voice Of Levant

В министерстве внутренних дел Турции уточнили, что на борту было пять пассажиров. Самолёт подал предупреждение о необходимости экстренной посадки, однако последующие попытки восстановить связь с ним не увенчались успехом.

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Артур Лапсаков
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