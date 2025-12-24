Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 00:54

Слуцкий назвал слова Писториуса о войне России с НАТО переобуванием в воздухе

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий связал недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, отвергшего сценарий нападения России на НАТО, с двумя ключевыми факторами. По мнению депутата, на позицию немецкого политика повлияла новая стратегия национальной безопасности США, а также осознание мощи новейшего российского оружия.

Слуцкий охарактеризовал слова Писториуса как «переобувание в воздухе», отметив, что политик теперь фактически дезавуирует свои собственные апокалиптические прогнозы, в которых говорил о риске войны с Россией уже в 2029 году.

«Однако, в любом случае, такое «прозрение» могло бы придать импульс для поиска путей выхода из европейского кризиса безопасности. Россия защищает русских людей Донбасса, свои национальные интересы и суверенитет, но без каких-либо придуманных русофобами «коварных планов нападения» на Европу», написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Рябков: Россия не планирует нападать на страны ЕС и НАТО
Рябков: Россия не планирует нападать на страны ЕС и НАТО

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в сценарий нападения России на страны НАТО, отметив, что РФ не стремится к полномасштабной войне с альянсом. Это заявление вызвало удивление у заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Германия
  • Госдума
  • Леонид Слуцкий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar