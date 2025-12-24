Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий связал недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, отвергшего сценарий нападения России на НАТО, с двумя ключевыми факторами. По мнению депутата, на позицию немецкого политика повлияла новая стратегия национальной безопасности США, а также осознание мощи новейшего российского оружия.

Слуцкий охарактеризовал слова Писториуса как «переобувание в воздухе», отметив, что политик теперь фактически дезавуирует свои собственные апокалиптические прогнозы, в которых говорил о риске войны с Россией уже в 2029 году.

«Однако, в любом случае, такое «прозрение» могло бы придать импульс для поиска путей выхода из европейского кризиса безопасности. Россия защищает русских людей Донбасса, свои национальные интересы и суверенитет, но без каких-либо придуманных русофобами «коварных планов нападения» на Европу», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.