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Опубликовано 24 декабря 2025, 05:14

«Северяне» уничтожили штурмовую группу ВСУ и захватили пять опорников у Лимана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Группировка российских войск «Север» продолжает наступление в лесу западнее Лимана, где они захватили пять опорных пунктов противника, отразив одну контратаку 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе отражения атаки была полностью уничтожена вражеская штурмовая группа.

«В ходе отражения атаки вражеская штурмовая группа полностью уничтожена. Продвижение составило до 350 метров», — докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

Кроме того, в результате тяжелых боев 57-я омпбр ВСУ практически полностью утратила боеспособность. В связи с этим украинское командование решило задействовать 58-ю омпбр, однако ее укомплектованность оставляет желать лучшего.

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Ранее стало известно, что ВС РФ из группировки войск «Север» освободили Вильчу в Харьковской области. Информацию подтвердили в Минобороны страны.

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Андрей Бражников
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