ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 08:20
5384

Пакт о ненападении и земли: Зеленский огласил все 20 пунктов мирного плана Трампа

Зеленский огласил все 20 пунктов мирного плана Трампа

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который активно обсуждается на переговорах с США. План охватывает широкий спектр вопросов, от безопасности и территориальных вопросов до экономических и гуманитарных аспектов.

В первую очередь план предполагает подтверждение суверенитета Незалежной и соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Важным моментом является закрепление в законодательстве Украины безъядерного статуса страны и вступление в ЕС в определённое время. Один из самых сложных вопросов — территориальные претензии. Украинская сторона предлагает компромисс с частичной демилитаризацией и проведением референдума. Также план предусматривает обмен пленными и обязательство сторон не изменять договоренности силой. Полный перечень выглядит так:

  1. Подтверждение суверенитета Украины
  2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии столкновения
  3. Гарантии сохранности
  4. Сокращение численности ВСУ до 800 тысяч солдат в мирное время
  5. США, НАТО и Европа предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру статьи 5 и обещает военный ответ и возобновление санкций в случае вторжения РФ
  6. Россия закрепит политику ненападения по отношению к ЕС и Украине во всех необходимых законах
  7. Незалежную примут в ЕС в определённое время и назовут дату вступления
  8. Пакет глобального развития, определенный в отдельном соглашении об инвестициях
  9. Будет сформировано несколько фондов для решения вопросов обновления для привлечения 800 млрд долларов
  10. Киев ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США
  11. Безъядерный статус Украины
  12. США предлагают управление ЗАЭС втроем с собой в роли главного менеджера. Украина добивается управления станцией вместе с США 50 на 50
  13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняют расизм и предубеждения
  14. Территории. Москву просят вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, а в новых регионах РФ применить принцип «стоим, где стоим». США предлагают компромисс – свободную экономическую зону в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
  15. Москва и Киев обязуются не изменять договорённости силой
  16. Россия обещает не препятствовать Украине использовать реку Днепр и Чёрное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована
  17. Обмен пленными по формуле «все на все», возвращение гражданских, детей и политзаключённых
  18. Украина должна провести выборы президента как можно скорее после подписания мирного соглашения
  19. Настоящее соглашение будет юридически обязательным, контролировать выполнение будет Совет мира во главе с Дональдом Трампом
  20. После того, как все стороны согласятся с настоящим мирным договором, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.
«Есть оружие, нет солдат»: В США открыли Зеленскому глаза на тупик
«Есть оружие, нет солдат»: В США открыли Зеленскому глаза на тупик

Ранее в США заявили, что непроходимая упёртость Владимира Зеленского помогла Москве и Вашингтону сблизиться, чтобы добиться мира иными средствами без участия Киева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • План Трампа
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar