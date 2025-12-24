Пакт о ненападении и земли: Зеленский огласил все 20 пунктов мирного плана Трампа

Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который активно обсуждается на переговорах с США. План охватывает широкий спектр вопросов, от безопасности и территориальных вопросов до экономических и гуманитарных аспектов.

В первую очередь план предполагает подтверждение суверенитета Незалежной и соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Важным моментом является закрепление в законодательстве Украины безъядерного статуса страны и вступление в ЕС в определённое время. Один из самых сложных вопросов — территориальные претензии. Украинская сторона предлагает компромисс с частичной демилитаризацией и проведением референдума. Также план предусматривает обмен пленными и обязательство сторон не изменять договоренности силой. Полный перечень выглядит так:

Подтверждение суверенитета Украины Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии столкновения Гарантии сохранности Сокращение численности ВСУ до 800 тысяч солдат в мирное время США, НАТО и Европа предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру статьи 5 и обещает военный ответ и возобновление санкций в случае вторжения РФ Россия закрепит политику ненападения по отношению к ЕС и Украине во всех необходимых законах Незалежную примут в ЕС в определённое время и назовут дату вступления Пакет глобального развития, определенный в отдельном соглашении об инвестициях Будет сформировано несколько фондов для решения вопросов обновления для привлечения 800 млрд долларов Киев ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США Безъядерный статус Украины США предлагают управление ЗАЭС втроем с собой в роли главного менеджера. Украина добивается управления станцией вместе с США 50 на 50 Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняют расизм и предубеждения Территории. Москву просят вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, а в новых регионах РФ применить принцип «стоим, где стоим». США предлагают компромисс – свободную экономическую зону в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Москва и Киев обязуются не изменять договорённости силой Россия обещает не препятствовать Украине использовать реку Днепр и Чёрное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована Обмен пленными по формуле «все на все», возвращение гражданских, детей и политзаключённых Украина должна провести выборы президента как можно скорее после подписания мирного соглашения Настоящее соглашение будет юридически обязательным, контролировать выполнение будет Совет мира во главе с Дональдом Трампом После того, как все стороны согласятся с настоящим мирным договором, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Ранее в США заявили, что непроходимая упёртость Владимира Зеленского помогла Москве и Вашингтону сблизиться, чтобы добиться мира иными средствами без участия Киева.