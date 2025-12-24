Замглавы Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил заставить Украину возместить ущерб, который нанесли СССР украинские националисты в 1940-1950-е годы. Об этом он написал в статье для журнала «Родина».

«Если нынешние и будущие так называемые украинские власти продолжат открыто считать себя идейными и политическими наследниками террористов типа Бандеры, Шухевича, Мельника, Стецько, Охримовича, Лебедя и им подобных, признавать на государственном уровне высокую роль этих военных преступников в становлении «самостийности» современной Украины, то пункт о возмещении ущерба нашей стране как правопреемнице СССР вполне может войти в будущий документ по итогам СВО на Украине», — отметил Медведев.

Он напомнил, что в 1940-1950-е годы Советский Союз получил значительный ущерб, искореняя ушедших в подполье на Западной Украине националистов, напрямую поддерживавшихся Штатами и Великобританией. Россия, как правопреемница СССР, погасившая его долги, вполне может потребовать от Вашингтона и Лондона компенсации, добавил зампред Совбеза.

Накануне Дмитрий Медведев обратил внимание на удивительную смену позиции некоторых европейских политиков. Он отметил, что министр обороны Германии Борис Писториус и президент Финляндии Александр Стубб вдруг заявили, что не верят в угрозу нападения России на НАТО. Председатель «Единой России» допустил, что это может быть связано с внезапным «отрезвлением» или же сказывается рождественское настроение.