Мэрайя Кэри получит 20 млн компенсации за обвинения в плагиате новогодней песни

Американский суд обязал музыкантов Энди Стоуна и Троя Пауэрса выплатить компенсацию певице Мэрайе Кэри. Истцы сами подали на неё иск о плагиате её главного рождественского хита All I Want for Christmas Is You, но проиграли дело.

Как сообщает портал TMZ, музыканты требовали с Кэри 20 миллионов долларов, утверждая, что её песня, вышедшая в 1994 году, скопировала их композицию с таким же названием, записанную в 1989 году. Однако в марте суд Лос-Анджелеса отклонил эти претензии как необоснованные, отметив, что песни сильно отличаются, а совпадает лишь название и рождественская тема.

Теперь суд постановил, что Стоун и Пауэрс должны компенсировать судебные издержки. Общая сумма выплат составит 110 тысяч долларов, из которых 92 тысячи предназначены непосредственно Мэрайе Кэри.

All I Want for Christmas Is You — рождественская песня, написанная Мэрайей Кэри и Уолтером Афанасьеффом в 1994 году. Она считается одной из самых коммерчески успешных праздничных композиций в истории. В 2025 году хит в 21-й раз возглавил американский чарт Billboard Hot 100 в рождественский сезон, что является абсолютным рекордом. Авторские отчисления от песни оцениваются, по разным данным, более чем в 100 миллионов долларов.

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