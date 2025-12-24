ВСУ предприняли одну из самых дальних атак – 6 БПЛА целились в объект в 1000 км от фронта
ПВО сбила 6 дронов ВСУ над Оренбуржьем, атака стала одной из самых дальних
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere
ВСУ совершили одну из самых дальних атак за время конфликта, направив беспилотники в Оренбургскую область. По сообщению Минобороны России, утром 24 декабря в небе над регионом было уничтожено шесть украинских дронов.
Территория Оренбургской области находится на удалении примерно в 1000 километров от линии фронта в зоне СВО, что демонстрирует возросшую дальность действия украинских беспилотных средств. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты системами противовоздушной обороны, никаких повреждений инфраструктуры или жертв не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что 24 декабря с 07:00 до 10:00 расчёты противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотников самолётного типа. В частности, девять БПЛА были сбиты над Крымом, три — над Калужской областью, два — над Брянской областью, и по одному — над Московским регионом, Башкортостаном и Белгородской областью.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.