ВСУ предприняли одну из самых дальних атак – 6 БПЛА целились в объект в 1000 км от фронта

ВСУ совершили одну из самых дальних атак за время конфликта, направив беспилотники в Оренбургскую область. По сообщению Минобороны России, утром 24 декабря в небе над регионом было уничтожено шесть украинских дронов.

Территория Оренбургской области находится на удалении примерно в 1000 километров от линии фронта в зоне СВО, что демонстрирует возросшую дальность действия украинских беспилотных средств. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты системами противовоздушной обороны, никаких повреждений инфраструктуры или жертв не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 24 декабря с 07:00 до 10:00 расчёты противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотников самолётного типа. В частности, девять БПЛА были сбиты над Крымом, три — над Калужской областью, два — над Брянской областью, и по одному — над Московским регионом, Башкортостаном и Белгородской областью.