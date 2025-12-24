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Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 09:58

ВСУ предприняли одну из самых дальних атак – 6 БПЛА целились в объект в 1000 км от фронта

ПВО сбила 6 дронов ВСУ над Оренбуржьем, атака стала одной из самых дальних

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

ВСУ совершили одну из самых дальних атак за время конфликта, направив беспилотники в Оренбургскую область. По сообщению Минобороны России, утром 24 декабря в небе над регионом было уничтожено шесть украинских дронов.

Территория Оренбургской области находится на удалении примерно в 1000 километров от линии фронта в зоне СВО, что демонстрирует возросшую дальность действия украинских беспилотных средств. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты системами противовоздушной обороны, никаких повреждений инфраструктуры или жертв не зафиксировано.

Украинские БПЛА атаковали предприятие в Оренбуржье, есть повреждения
Украинские БПЛА атаковали предприятие в Оренбуржье, есть повреждения

Ранее сообщалось, что 24 декабря с 07:00 до 10:00 расчёты противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотников самолётного типа. В частности, девять БПЛА были сбиты над Крымом, три — над Калужской областью, два — над Брянской областью, и по одному — над Московским регионом, Башкортостаном и Белгородской областью.

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Анастасия Никонорова
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