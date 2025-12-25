Украинский постпред при ООН Андрей Мельник заявил, что был потрясён, увидев, насколько тепло словенская сторона принимала российских дипломатов на одном из мероприятий в штаб-квартире ООН. Об этом он рассказал агентству «Укринформ».

По его словам, появление постоянного представителя РФ Василия Небензи и его первого заместителя Дмитрия Полянского вызвало у него шок. Мельник отметил, что российские дипломаты общались и веселились, словно находились среди друзей. В итоге Мельник обиделся и преждевременно ушёл с мероприятия.

«Я был реально в шоке и сразу же попрощался», — сказал украинский дипломат.

Украинские представители очень ревностно относятся к ООН и не любят ситуации, когда их там не жалеют. Однако в мире постепенно становится всё больше критики в адрес Киева. Ранее сын 46-го президента США Джо Байденна Хантер назвал Украину «рассадником зла» с коррупцией невероятных масштабов.