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Опубликовано 25 декабря 2025, 12:49

Постпред Украины в шоке сбежал со встречи в ООН из-за веселящихся российских дипломатов

Андрей Мельник. Фото © X / Andrij Melnyk

Андрей Мельник. Фото © X / Andrij Melnyk

Украинский постпред при ООН Андрей Мельник заявил, что был потрясён, увидев, насколько тепло словенская сторона принимала российских дипломатов на одном из мероприятий в штаб-квартире ООН. Об этом он рассказал агентству «Укринформ».

По его словам, появление постоянного представителя РФ Василия Небензи и его первого заместителя Дмитрия Полянского вызвало у него шок. Мельник отметил, что российские дипломаты общались и веселились, словно находились среди друзей. В итоге Мельник обиделся и преждевременно ушёл с мероприятия.

«Я был реально в шоке и сразу же попрощался», — сказал украинский дипломат.

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Украинские представители очень ревностно относятся к ООН и не любят ситуации, когда их там не жалеют. Однако в мире постепенно становится всё больше критики в адрес Киева. Ранее сын 46-го президента США Джо Байденна Хантер назвал Украину «рассадником зла» с коррупцией невероятных масштабов.

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Владимир Озеров
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