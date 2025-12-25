Пленный боец ВСУ Луцюк рассказал, как командование приказало ему 1,5 месяца лежать в окопе

Украинский военнослужащий Сергей Луцюк, взятый в плен, рассказал о полутора месяцах, проведённых в окопе под Димитровом. Его задачей было только слушать, не едет ли кто по разрушенному мосту поблизости. Детали допроса опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Нас привезли двоих в Мирноград [украинское название Димитрова], дали рацию, показали направление и сказали: там есть мост разрушенный, метров 30 от моста окопаться, антидроновыми плащами накрыться сверху, выкопать окоп, лежку в стороне и слушать дорогу», — сказал Луцюк.

Помимо рации им с напарником выдали оружие и тепловизор, но запретили покидать укрытие, кроме как за сброшенными с дрона продуктами. Стрелять разрешалось, только если бы к ним подошли ближе, чем на 10 метров. Решение уходить Луцюк принял спустя 1,5 месяца такого «боевого дежурства». Спасительная мысль была навеяна одним из обстрелов, во время которого украинский военный насчитал более 30 взрывов.

«Вылез в ступоре каком-то» и решил «идти домой к родственникам», — вспоминает пленный.

На рассвете его заметили и взяли в плен бойцы российской группировки «Центр». Луцюк призвал других украинских военных не бояться сдаваться, отметив хорошее и человечное обращение.

Ранее Минобороны РФ публиковало видео с раскаянием другого пленного — бывшего водителя ВСУ Сергея Костецкого. Он рассказал, что иностранная техника, поступавшая с 2022 года, часто «разъезжалась» по неизвестным направлениям. Сам Костецкий, переведённый в пехоту, почти три месяца провёл на позициях под Димитровом, где ему пришлось «сидеть и слушать» без ротации. Он, как и Луцюк, призвал сослуживцев сдаваться, заявив, что в плену к ним относятся хорошо.