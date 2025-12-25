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Опубликовано 25 декабря 2025, 11:10

«Малоадекватный человек»: В Кремле высказались о рождественских проклятиях Зеленского

Песков усомнился в адекватности Зеленского после рождественских проклятий

Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором он разразился пожеланиями о смерти, заставляет задуматься о способности главаря киевского режима заниматься урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, речь Зеленского получилась «некультурной» и «озлобленной».

«Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами». <...> Похож на малоадекватного человека», — указал Песков.

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Напомним, Владимир Зеленский в своём рождественском обращении заявил, что у всех украинцев одна мечта — «чтоб он сдох». О ком речь, экс-комик не сказал. На Западе уже выписали его из христиан, указав, что подобные слова в праздничном послании произносить как минимум неуместно.

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