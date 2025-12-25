Пьяный Санта-Клаус сорвал движение поездов в канун Рождества в Швеции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milles Studio
В Швеции мужчина в костюме Санта-Клауса перебрал с алкоголем и нарушил движение на железнодорожной линии Стокгольм — Мальмё. Об этом пишет газета Aftonbladet.
Никто не видел, как неизвестный пробрался в служебный поезд. В какой-то момент сказочный персонаж дернул стоп-кран, а после полной остановки ретировался.
«Он спрыгнул и убежал», — добавили в пресс-службе национального перевозчика SJ.
Ранее в одном из детских садов Челябинска отец одного из ребят вышел из себя, когда его сыну не вручили сладкий подарок вместе со всеми. Разгневанный мужчина не стеснялся в выражениях при воспитанниках детского сада, потрясённые родители записали его вопли на камеру. К слову, свой сладкий подарок мальчик получил, хоть и немного попозже. Мужчину задержали.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.