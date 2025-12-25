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Опубликовано 25 декабря 2025, 14:42

Пьяный Санта-Клаус сорвал движение поездов в канун Рождества в Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milles Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milles Studio

В Швеции мужчина в костюме Санта-Клауса перебрал с алкоголем и нарушил движение на железнодорожной линии Стокгольм — Мальмё. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Никто не видел, как неизвестный пробрался в служебный поезд. В какой-то момент сказочный персонаж дернул стоп-кран, а после полной остановки ретировался.

«Он спрыгнул и убежал», — добавили в пресс-службе национального перевозчика SJ.

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Матвей Константинов
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