Инфекционист назвала Life.ru главную причину роста заболеваемости смертельным менингококком

Врач-инфекционист Елена Мескина в комментарии для Life.ru объяснила причины наблюдаемого в текущем сезоне роста заболеваемости менингококковой инфекцией. По её словам, это явление носит циклический характер и отчасти стало следствием пандемийных ограничений. Мескина подчеркнула, что менингококковая инфекция всегда присутствует в популяции, но периоды спада и подъёма для неё естественны. Ключевой причиной нынешнего роста она видит «жёсткий локдаун» во время CoViD-19.

«Мы фактически не контактировали и не происходило такой иммунной тренировки, которая обычно происходит», — отметила врач. Она пояснила, что обычные контакты постоянно «тренируют» иммунитет, а изоляция лишила этот механизм, что привело к накоплению восприимчивых людей.

Инфекционист уточнила, что речь не идёт об эпидемии, но подъём заболеваемости фиксируется в основном в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Она также обратила внимание, что немного изменилась разновидность (серогруппа) циркулирующего менингококка.

«У нас не такой подъём заболеваемости, чтобы говорить об эпидемии… Но менингококковая инфекция достаточно тяжёлая и может вызвать воспаление головного мозга», — добавила врач. Она особо предупредила, что, в отличие от гриппа, от этой инфекции «самостоятельно выздороветь нельзя» — обязательна срочная врачебная помощь. Вакцинация, как напомнила врач, существует, но проводится по эпидемическим показаниям и для групп риска.

При росте заболеваемости особенно важно знать не только статистику, но и ранние признаки болезни. Когда при температуре, рвоте, сонливости или сыпи ребёнку нужна срочная помощь — в памятке Life.ru.

Напомним, резкий рост опасных инфекций в России встревожил экспертов. Случаи заболевания менингококковой инфекцией увеличились втрое, а ветряной оспой и ротавирусом — в несколько раз. Для защиты населения необходимы новые вакцины, которые уже давно предлагается внести в национальный календарь прививок. Однако Минздрав предлагает отложить эти сроки. Как заявил заместитель министра Сергей Глаголев, это требуется для того, чтобы «согласовать производственные возможности российских предприятий».