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Регион
Опубликовано 25 декабря 2025, 18:33

Закончены поиски пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы Герасименко

Обложка © duma.gov.ru

Обложка © duma.gov.ru

Пропавшего накануне бывшего депутата Государственной Думы Николая Герасименко обнаружили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт».

«Николай Фёдорович найден, жив. С момента пропажи прошло более суток, поиск завершился благодаря помощи неравнодушных прохожих», — приводит сообщение ТАСС.

Волонтёры поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках, в том числе полицейских и местных жителей.

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Напомним, о пропаже бывшего депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко стало известно 25 декабря. Поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировку на 75-летнего политика. Он перестал выходить на связь с 24 декабря. Герасименко пропал, когда отправился на прогулку со своей собакой — акита-ину чёрно-белого окраса.

Николай Герасименко — врач по образованию. В 1995-2019 годах был депутатом Госдумы. С него сняли неприкосновенность из-за административного правонарушения — политик стал участником ДТП. Герасименко выступил соавтором 124 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов, включая запрет табакокурения в общественных местах.

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Наталья Афонина
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