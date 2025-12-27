Домашний Новый год в СССР: 10 фото, которые вернут вас в детство и заставят прослезиться
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Без ресторанов и заграничных курортов, но с настоящим теплом. Life.ru показывает, как встречали Новый год дома в СССР.
Как праздновали Новый год в советских квартирах: ретрофотографии. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cccp.history
Новогодняя ночь в Советском Союзе — это не гламурные рестораны и заграничные курорты. Это тесная квартира, где за одним столом собирались три поколения, самодельные костюмы для детских утренников и настоящее ощущение семейного тепла. Мы отобрали десять фотографий из архива ТАСС, которые показывают, как обычные советские люди создавали новогоднее волшебство в своих домах — от скромных комнат в коммуналках до квартир космонавтов.
Звёздный городок, Новый год в семье космонавта Юрия Гагарина, декабрь 1964 года
Семейный Новый год в СССР: традиции домашнего празднования. Фото ©ТАСС / Валентин Черединцев
Первый в мире человек, совершивший полёт в космос, герой Советского Союза, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, командир отряда советских космонавтов лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин, его дочери Галина и Елена, дочь космонавта Владимира Михайловича Комарова Ирина во время празднования Нового года в квартире Гагариных в Звёздном городке. Даже самые знаменитые люди страны встречали праздник так же, как и все остальные, — в домашней обстановке, с детьми и близкими.
Семья лётчика-космонавта СССР Юрия Гагарина, декабрь 1968 года
Новогодние фото из СССР: как отмечали праздник дома. Фото © ТАСС / ТАСС / Евгений Кассин, Марк Редькин
Вдова первого в мире человека, совершившего полёт в космос, Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина Валентина Ивановна Гагарина, её дочери, третьеклассница Елена и первоклассница Галина, принимающие подарки и поздравления с Новым годом. Снегурочка и Дед Мороз в квартире Гагариных в Звёздном городке. Этот Новый год стал особенным — первым без главы семьи, но традиция праздника продолжалась, давая детям ощущение стабильности и надежды.
Москва, Дед Мороз и Снегурочка принесли подарки, декабрь 1971 года
Домашний Новый год по-советски: архивные снимки ТАСС. Фото ©ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров
Москва. Дед Мороз и Снегурочка принесли подарки Танюше Глебовой. В советское время визит сказочных персонажей на дом был настоящим событием для каждого ребёнка. Родители заранее договаривались, чтобы создать детям новогоднее чудо прямо в родной квартире.
Космонавты международного экипажа космического корабля «Союз-39», декабрь 1981 года
Домашний Новый год по-советски: архивные снимки ТАСС. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв
Лётчик-космонавт Владимир Джанибеков и космонавт-исследователь из Монгольской Народной Республики Жугдэрдэмидийн Гуррагча со своими семьями во время встречи Нового года. Интернациональная дружба проявлялась не только в космосе, но и за праздничным столом, где советские и монгольские семьи вместе отмечали главный праздник года.
Бакинский завод бытовых кондиционеров, Баку, декабрь 1984 года
Новогодние традиции в СССР: как встречали праздник семьями. Фото © ТАСС / Беккер Абрам, Тавакалов Альберт
Азербайджанская ССР. Баку. 26 декабря 1984 г. Работники завода инженер Гариэль Гаджиев с сыном Сананом, его жена Зейнаб и их матери Сабига Гаджиева и Гюлара Гулиева во время празднования Нового года в новой квартире. Получение новой квартиры было огромным событием в жизни советской семьи, и первый Новый год в своём жилье становился двойным праздником.
Семья депутата Верховного Совета РСФСР коммуниста Андрея Чепелёва, Челябинск, ноябрь 1985 года
Новогодние традиции в СССР: как встречали праздник семьями. Фото ©ТАСС /Борис Клипиницер
Челябинск. 24 ноября 1985 г. Депутат Верховного Совета РСФСР коммунист Андрей Михайлович Чепелёв, его супруга, воспитательница детского сада, Зоя Васильевна, сын Володя и дочь Таня во время подготовки к Новому году. Подготовка начиналась задолго до праздника — украшение ёлки, шитьё костюмов, создание праздничной атмосферы требовали времени и участия всей семьи.
Семья Насирджана Салихбаева, Узбекистан, декабрь 1985 года
Квартирный Новый год в Советском Союзе: фото из семейных архивов. Фото © ТАСС / Нуритдинов Р., Юсупов Борис
Узбекская ССР. 23 декабря 1985 г. Дед Мороз и Снегурочка в гостях у семьи Насирджана Салихбаева. В минувшем году он отметил два юбилея — своё 50-летие и 65-летие супружеской жизни с Асхан Салихбаевой. Новый год в Узбекистане отмечали с тем же размахом, что и в России, показывая, как общесоюзный праздник объединял все республики независимо от национальных традиций.
Учителя Нарынской средней школы имени Чкалова, Киргизия, декабрь 1985 года
Как выглядел домашний Новый год в СССР: 10 архивных фото. Фото © ТАСС /Шлафштейн М.
Киргизская ССР. Нарын. 20 декабря 1985 г. Директор школы, заслуженный учитель Киргизской ССР, кавалер ордена «Знак почёта» Владимир Филиппович Унгефухт и его жена Мария Давыдовна, преподаватель русского языка и литературы, во время празднования Нового года в семейном кругу. Интеллигенция в советских республиках сохраняла традиции камерного домашнего празднования, где главным была беседа и атмосфера.
Дед Мороз в гостях у новосёлов, Новгород, декабрь 1988 года
Новогодняя ночь в советской квартире: ностальгия по прошлому. Фото © ТАСС / Александр Овчинников
Новгород. Дед Мороз поздравляет семью, эвакуированную из Ленинакана, с новосельем и Новым годом. После разрушительного землетрясения в Армении многие семьи были эвакуированы в другие регионы СССР, и советские люди старались сделать всё, чтобы пострадавшие не остались без праздника даже в такое тяжёлое время.
Большая семья собралась за новогодним столом в уютной квартире, Молдавия, 1991 год
Новогодние застолья в СССР: как тогда отмечали главный праздник зимы. Фото © ТАСС / Альберт Симановский
Молдавская ССР. Большая семья собралась за новогодним столом в уютной квартире. На лицах детей и взрослых светятся улыбки, а в центре комнаты — наряженная ёлка, символ радости и надежды. Простая, искренняя атмосфера домашнего праздника передаёт тепло уходящей эпохи, когда главными ценностями были семья, дом и возможность собраться вместе за одним столом.
Новый год в СССР был праздником не показной роскоши, а настоящего человеческого тепла. Люди не гнались за дорогими подарками или изысканными блюдами — они создавали атмосферу волшебства из того, что было под рукой. Самодельные костюмы, салат оливье по одному на всех рецепту, мандарины как символ праздника и, главное, вся семья вместе. Эти фотографии напоминают нам, что счастье не измеряется деньгами, а создаётся любовью, заботой и умением радоваться простым вещам. Пройдите тест: Какая вы уродливая ёлочная игрушка? Всего 5 вопросов — и узнаете, что в вас кринжового!