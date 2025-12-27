Домашний Новый год в СССР: 10 фото, которые вернут вас в детство и заставят прослезиться

Новогодняя ночь в Советском Союзе — это не гламурные рестораны и заграничные курорты. Это тесная квартира, где за одним столом собирались три поколения, самодельные костюмы для детских утренников и настоящее ощущение семейного тепла. Мы отобрали десять фотографий из архива ТАСС, которые показывают, как обычные советские люди создавали новогоднее волшебство в своих домах — от скромных комнат в коммуналках до квартир космонавтов.

Звёздный городок, Новый год в семье космонавта Юрия Гагарина, декабрь 1964 года

Семейный Новый год в СССР: традиции домашнего празднования. Фото ©ТАСС / Валентин Черединцев

Первый в мире человек, совершивший полёт в космос, герой Советского Союза, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, командир отряда советских космонавтов лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин, его дочери Галина и Елена, дочь космонавта Владимира Михайловича Комарова Ирина во время празднования Нового года в квартире Гагариных в Звёздном городке. Даже самые знаменитые люди страны встречали праздник так же, как и все остальные, — в домашней обстановке, с детьми и близкими.

Семья лётчика-космонавта СССР Юрия Гагарина, декабрь 1968 года

Новогодние фото из СССР: как отмечали праздник дома. Фото © ТАСС / ТАСС / Евгений Кассин, Марк Редькин

Вдова первого в мире человека, совершившего полёт в космос, Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина Валентина Ивановна Гагарина, её дочери, третьеклассница Елена и первоклассница Галина, принимающие подарки и поздравления с Новым годом. Снегурочка и Дед Мороз в квартире Гагариных в Звёздном городке. Этот Новый год стал особенным — первым без главы семьи, но традиция праздника продолжалась, давая детям ощущение стабильности и надежды.

Москва, Дед Мороз и Снегурочка принесли подарки, декабрь 1971 года

Домашний Новый год по-советски: архивные снимки ТАСС. Фото ©ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров

Москва. Дед Мороз и Снегурочка принесли подарки Танюше Глебовой. В советское время визит сказочных персонажей на дом был настоящим событием для каждого ребёнка. Родители заранее договаривались, чтобы создать детям новогоднее чудо прямо в родной квартире.

Космонавты международного экипажа космического корабля «Союз-39», декабрь 1981 года

Домашний Новый год по-советски: архивные снимки ТАСС. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

Лётчик-космонавт Владимир Джанибеков и космонавт-исследователь из Монгольской Народной Республики Жугдэрдэмидийн Гуррагча со своими семьями во время встречи Нового года. Интернациональная дружба проявлялась не только в космосе, но и за праздничным столом, где советские и монгольские семьи вместе отмечали главный праздник года.

Бакинский завод бытовых кондиционеров, Баку, декабрь 1984 года

Новогодние традиции в СССР: как встречали праздник семьями. Фото © ТАСС / Беккер Абрам, Тавакалов Альберт

Азербайджанская ССР. Баку. 26 декабря 1984 г. Работники завода инженер Гариэль Гаджиев с сыном Сананом, его жена Зейнаб и их матери Сабига Гаджиева и Гюлара Гулиева во время празднования Нового года в новой квартире. Получение новой квартиры было огромным событием в жизни советской семьи, и первый Новый год в своём жилье становился двойным праздником.

Семья депутата Верховного Совета РСФСР коммуниста Андрея Чепелёва, Челябинск, ноябрь 1985 года

Новогодние традиции в СССР: как встречали праздник семьями. Фото ©ТАСС /Борис Клипиницер

Челябинск. 24 ноября 1985 г. Депутат Верховного Совета РСФСР коммунист Андрей Михайлович Чепелёв, его супруга, воспитательница детского сада, Зоя Васильевна, сын Володя и дочь Таня во время подготовки к Новому году. Подготовка начиналась задолго до праздника — украшение ёлки, шитьё костюмов, создание праздничной атмосферы требовали времени и участия всей семьи.

Семья Насирджана Салихбаева, Узбекистан, декабрь 1985 года

Квартирный Новый год в Советском Союзе: фото из семейных архивов. Фото © ТАСС / Нуритдинов Р., Юсупов Борис

Узбекская ССР. 23 декабря 1985 г. Дед Мороз и Снегурочка в гостях у семьи Насирджана Салихбаева. В минувшем году он отметил два юбилея — своё 50-летие и 65-летие супружеской жизни с Асхан Салихбаевой. Новый год в Узбекистане отмечали с тем же размахом, что и в России, показывая, как общесоюзный праздник объединял все республики независимо от национальных традиций.

Учителя Нарынской средней школы имени Чкалова, Киргизия, декабрь 1985 года

Как выглядел домашний Новый год в СССР: 10 архивных фото. Фото © ТАСС /Шлафштейн М.

Киргизская ССР. Нарын. 20 декабря 1985 г. Директор школы, заслуженный учитель Киргизской ССР, кавалер ордена «Знак почёта» Владимир Филиппович Унгефухт и его жена Мария Давыдовна, преподаватель русского языка и литературы, во время празднования Нового года в семейном кругу. Интеллигенция в советских республиках сохраняла традиции камерного домашнего празднования, где главным была беседа и атмосфера.

Дед Мороз в гостях у новосёлов, Новгород, декабрь 1988 года

Новогодняя ночь в советской квартире: ностальгия по прошлому. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Новгород. Дед Мороз поздравляет семью, эвакуированную из Ленинакана, с новосельем и Новым годом. После разрушительного землетрясения в Армении многие семьи были эвакуированы в другие регионы СССР, и советские люди старались сделать всё, чтобы пострадавшие не остались без праздника даже в такое тяжёлое время.

Большая семья собралась за новогодним столом в уютной квартире, Молдавия, 1991 год

Новогодние застолья в СССР: как тогда отмечали главный праздник зимы. Фото © ТАСС / Альберт Симановский

Молдавская ССР. Большая семья собралась за новогодним столом в уютной квартире. На лицах детей и взрослых светятся улыбки, а в центре комнаты — наряженная ёлка, символ радости и надежды. Простая, искренняя атмосфера домашнего праздника передаёт тепло уходящей эпохи, когда главными ценностями были семья, дом и возможность собраться вместе за одним столом.