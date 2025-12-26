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Опубликовано 26 декабря 2025, 02:31

Трамп сообщил о смертоносном ударе ВС США по боевикам ИГИЛ* в Нигерии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные нанесли наземный удар по боевикам группировки ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. Заявление он сделал в четверг, опубликовав сообщение в соцсети Truth Social.

«США нанесли мощный и смертоносный удар по подонкам из числа боевиков ИГИЛ* на северо-западе Нигерии, которые жестоко убивали главным образом невинных христиан», — написал американский лидер.

Он отметил, что Пентагон выполнил «ряд высокоточных атак». Президент США добавил, что приказ об ударе на территории Нигерии отдал он лично.

Лидер Колумбии предостерёг Трампа об ударах по наземным целям: Это будет война
Лидер Колумбии предостерёг Трампа об ударах по наземным целям: Это будет война

Накануне, 25 декабря, Трамп заявил о планах США проводить наземные удары по объектам наркокартелей в Латинской Америке. Он озвучил это решение, поздравляя военных с католическим Рождеством.

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* Запрещённая в РФ террористическая организация.

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Лия Мурадьян
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