Владимир Зеленский делает всё, чтобы мирный договор между Россией и Украиной не был заключён, считает, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он указал на абсурдность требований, которые выдвигает Киев.

«Вроде бы он и не отказывается от переговоров для того, чтобы на него не разозлился Трамп. В то же самое время он выдвигает такие пункты, которые действительно являются неприемлемыми для нашего государства», — сказал Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, «план Зеленского» предполагает, что «ни одна из целей СВО не будет достигнута».

Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшее время состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Предварительно, главарь киевского режима может посетить резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря.