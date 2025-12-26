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Опубликовано 26 декабря 2025, 09:01

Алаудинов: Зеленский делает всё, чтобы мир между Россией и Украиной не был заключён

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Владимир Зеленский делает всё, чтобы мирный договор между Россией и Украиной не был заключён, считает, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он указал на абсурдность требований, которые выдвигает Киев.

«Вроде бы он и не отказывается от переговоров для того, чтобы на него не разозлился Трамп. В то же самое время он выдвигает такие пункты, которые действительно являются неприемлемыми для нашего государства», — сказал Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, «план Зеленского» предполагает, что «ни одна из целей СВО не будет достигнута».

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Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшее время состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Предварительно, главарь киевского режима может посетить резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря.

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Александра Вишнякова
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