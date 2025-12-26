«Логичная мера»: В Госдуме поддержали идею создания единой базы номеров телефонов
В Госдуме поддержали идею создания единой базы номеров телефонов
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Единая база уникальных номеров мобильных устройств (IMEI), которая, как предполагается, может стать новым инструментом борьбы с мошенничеством и нелегальным импортом техники, выглядит логичным продолжением уже действующих мер регулирования в сфере связи и направлена на защиту граждан. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его словам, сейчас IMEI сам по себе не относится к персональным данным и является лишь идентификатором устройства, аналогичным серийному номеру. Однако в рамках нового регулирования он будет связан с абонентским номером и договором на оказание услуг связи. Именно связка «устройство — сим-карта — пользователь», пояснил парламентарий, превращает IMEI в полноценный инструмент идентификации и контроля.
Потенциальное регулирование окажет серьёзное влияние на так называемый серый импорт, объём которого участники рынка оценивают почти в один триллион рублей. С 2028 года незарегистрированные в базе устройства не смогут работать в сетях российских операторов связи, что лишит смысла контрабандный ввоз.
Депутат отметил, что для легализации ранее ввезённых неофициально устройств их владельцам, вероятно, придётся заплатить специальный сбор, который может составить определённый процент от стоимости техники. С одной стороны, это приведёт к «обелению» рынка и росту бюджетных поступлений, с другой — может отразиться на конечных ценах для потребителей.
Панеш также обратил внимание, что новая система не заменит уже действующие механизмы контроля, такие как «режим охлаждения» сим-карт и белые списки сайтов, а дополнит их, создав аппаратный уровень регулирования. В частности, привязка сим-карты к конкретному IMEI позволит точнее определять, в каком оборудовании она используется, что может помочь в борьбе с применением мобильной связи в беспилотных летательных аппаратах.
При этом собеседник Life.ru признал, что проект является организационно и технически сложным. Среди возможных рисков он назвал сбои в работе единой базы, которая может стать точкой отказа, а также проблемы с дублирующимися или поддельными IMEI, способные привести к блокировке легальных устройств. В целом же создание базы он назвал масштабным инфраструктурным проектом, направленным на усиление контроля за оборотом мобильных устройств и повышение безопасности.
Как сообщалось, Минцифры РФ хочет сформировать базу номеров мобильных устройств (IMEI) в следующем году. IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный 15-значный номер, идентифицирующий смартфон, а не сим-карту. Мера поможет в борьбе с кибермошенниками и использованием украденных телефонов. Мошеннические колл-центры и спам-реклама также не смогут «работать», потому что их гаджеты больше не будут «скрыты» от операторов и банков.
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