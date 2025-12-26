«Логичная мера»: В Госдуме поддержали идею создания единой базы номеров телефонов

Единая база уникальных номеров мобильных устройств (IMEI), которая, как предполагается, может стать новым инструментом борьбы с мошенничеством и нелегальным импортом техники, выглядит логичным продолжением уже действующих мер регулирования в сфере связи и направлена на защиту граждан. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, сейчас IMEI сам по себе не относится к персональным данным и является лишь идентификатором устройства, аналогичным серийному номеру. Однако в рамках нового регулирования он будет связан с абонентским номером и договором на оказание услуг связи. Именно связка «устройство — сим-карта — пользователь», пояснил парламентарий, превращает IMEI в полноценный инструмент идентификации и контроля.

Потенциальное регулирование окажет серьёзное влияние на так называемый серый импорт, объём которого участники рынка оценивают почти в один триллион рублей. С 2028 года незарегистрированные в базе устройства не смогут работать в сетях российских операторов связи, что лишит смысла контрабандный ввоз. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Депутат отметил, что для легализации ранее ввезённых неофициально устройств их владельцам, вероятно, придётся заплатить специальный сбор, который может составить определённый процент от стоимости техники. С одной стороны, это приведёт к «обелению» рынка и росту бюджетных поступлений, с другой — может отразиться на конечных ценах для потребителей.

Панеш также обратил внимание, что новая система не заменит уже действующие механизмы контроля, такие как «режим охлаждения» сим-карт и белые списки сайтов, а дополнит их, создав аппаратный уровень регулирования. В частности, привязка сим-карты к конкретному IMEI позволит точнее определять, в каком оборудовании она используется, что может помочь в борьбе с применением мобильной связи в беспилотных летательных аппаратах.

При этом собеседник Life.ru признал, что проект является организационно и технически сложным. Среди возможных рисков он назвал сбои в работе единой базы, которая может стать точкой отказа, а также проблемы с дублирующимися или поддельными IMEI, способные привести к блокировке легальных устройств. В целом же создание базы он назвал масштабным инфраструктурным проектом, направленным на усиление контроля за оборотом мобильных устройств и повышение безопасности.

Как сообщалось, Минцифры РФ хочет сформировать базу номеров мобильных устройств (IMEI) в следующем году. IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный 15-значный номер, идентифицирующий смартфон, а не сим-карту. Мера поможет в борьбе с кибермошенниками и использованием украденных телефонов. Мошеннические колл-центры и спам-реклама также не смогут «работать», потому что их гаджеты больше не будут «скрыты» от операторов и банков.