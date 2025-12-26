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Регион
Опубликовано 26 декабря 2025, 11:31

Песков: Решение кризиса на Украине затрагивалось на встрече Путина с бизнесом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вопрос урегулирования на Украине был поднят Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в ходе официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались», — сообщил Песков.

Он уточнил, что в ходе встречи данная тема не обсуждалась широко.

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Напомним, что российский президент Владимир Путин устроил традиционную предновогоднюю встречу с представителями делового сообщества в Кремле. Известно, что там также присутствовала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в Кремле рассказали об итогах этого мероприятия.

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Мария Любицкая
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