Песков: Решение кризиса на Украине затрагивалось на встрече Путина с бизнесом
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Вопрос урегулирования на Украине был поднят Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в ходе официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались», — сообщил Песков.
Он уточнил, что в ходе встречи данная тема не обсуждалась широко.
Напомним, что российский президент Владимир Путин устроил традиционную предновогоднюю встречу с представителями делового сообщества в Кремле. Известно, что там также присутствовала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в Кремле рассказали об итогах этого мероприятия.
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