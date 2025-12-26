Песков: Решение кризиса на Украине затрагивалось на встрече Путина с бизнесом

Вопрос урегулирования на Украине был поднят Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в ходе официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались», — сообщил Песков.