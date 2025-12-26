В Госдуме открестились от планов штрафовать россиян за VPN

Российские власти не намерены вводить штрафы за использование VPN-сервисов, и этот вопрос даже не рассматривается. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своём канале в Max.

Депутат прокомментировал таким образом сообщения о том, что Дания изучает возможность введения штрафов за VPN, отметив, что датский законопроект может предусматривать наказание даже за простую установку такого программного обеспечения.

«В России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются», — написал Горелкин.

По его словам, Дания стала «испытательным полигоном» для проверки границ ограничений. Депутат предположил, что успешное принятие такого закона в Дании откроет путь к общеевропейскому запрету VPN и штрафам, что, в конечном итоге, лишит граждан доступа к альтернативным источникам информации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор усилил меры по ограничению работы VPN-сервисов. Теперь оборудование, установленное у операторов связи, способно выявлять и блокировать использование трёх дополнительных протоколов: SOCKS5, VLESS и L2TP, которые ранее активно применялись для обхода блокировок.