Путин: Россия увеличила производство боеприпасов в 22 раза за последние годы

Российская промышленность совершила мощный рывок в производстве вооружений. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выпуск средств поражения и боеприпасов вырос более чем в 22 раза за последние годы.

Такие данные глава государства озвучил на совещании по госпрограмме вооружения. Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом производство наиболее востребованных на фронте видов продукции увеличилось кратно.

Путин на совещании по государственной программе вооружения. Видео © Life.ru

«Средства индивидуальной бронезащиты — почти в 18 раз. Средства поражения и боеприпасы — более чем в 22 раза», — привёл цифры Путин.

Ранее Путин сообщил о создании Россией передовых вооружений, которым пока нет равных в мире и вряд ли появятся в ближайшее время. Выступая на итоговой коллегии Министерства обороны, глава государства подчеркнул, что уровень современности российских ядерных сил достиг 92%, что является исключительным достижением. Он также отметил появление новых видов оружия, включая «Авангард» и «Буревестник», подчеркнув их уникальность и продолжающееся развитие сухопутных войск.