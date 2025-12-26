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Опубликовано 26 декабря 2025, 19:21

В ВСУ заявили, что командный пункт в Гуляйполе оставили без боя из-за паники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Потеря командного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе в Запорожской области произошла из-за халатности и паники в рядах бойцов. Об этом заявил в интервью украинскому телеканалу «Общественное» командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

«Командный пункт ВСУ в Гуляйполе покинули без боя из-за паники личного состава и халатных действий командиров», — заявил Филатов.

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Напомним, на Украине проведут проверку после потери потере командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали сообщения о том, что объект мог перейти под контроль российских военных. При этом солдаты ВСУ сбежали с пункта, оставив там документы, карты и технику. Недавно в телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой виден занятый российскими войсками командный пункт ВСУ. На кадрах запечатлены оставленные ноутбуки, телефоны, карты и личные вещи.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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