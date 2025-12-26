Потеря командного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе в Запорожской области произошла из-за халатности и паники в рядах бойцов. Об этом заявил в интервью украинскому телеканалу «Общественное» командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

Напомним, на Украине проведут проверку после потери потере командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали сообщения о том, что объект мог перейти под контроль российских военных. При этом солдаты ВСУ сбежали с пункта, оставив там документы, карты и технику. Недавно в телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой виден занятый российскими войсками командный пункт ВСУ. На кадрах запечатлены оставленные ноутбуки, телефоны, карты и личные вещи.