Главарь киевского режима Владимир Зеленский в феврале 2026 года намерен снизить возраст призыва в Вооружённые силы Украины (ВСУ) до 23 лет. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своих соцсетях.

По его словам, бюджет Украины испытывает дефицит средств, а армия сталкивается с нехваткой пехоты. Он добавил, что сокращение призывного возраста до 23 лет может привлечь около 320 тысяч граждан и укрепить уверенность зарубежных спонсоров в готовности Украины к сопротивлению.

Напомним, Зеленский ранее заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизация может быть частично отменена или продолжена в ограниченном объёме. Он считает, что мобилизацию можно «трансформировать» или проводить частично в случае реализации соглашения. При этом, по мнению экс-комика, военное положение не будет отменено сразу.