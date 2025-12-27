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Опубликовано 26 декабря 2025, 21:05

Нардеп Дубинский: Зеленский может снизить мобилизационный возраст до 23 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в феврале 2026 года намерен снизить возраст призыва в Вооружённые силы Украины (ВСУ) до 23 лет. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своих соцсетях.

По его словам, бюджет Украины испытывает дефицит средств, а армия сталкивается с нехваткой пехоты. Он добавил, что сокращение призывного возраста до 23 лет может привлечь около 320 тысяч граждан и укрепить уверенность зарубежных спонсоров в готовности Украины к сопротивлению.

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Напомним, Зеленский ранее заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизация может быть частично отменена или продолжена в ограниченном объёме. Он считает, что мобилизацию можно «трансформировать» или проводить частично в случае реализации соглашения. При этом, по мнению экс-комика, военное положение не будет отменено сразу.

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Тимур Хингеев
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