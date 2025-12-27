ВС РФ серьёзно закрепились в харьковских Копанках

Российские войска прочно закрепились в селе Копанки Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, населённый пункт пока находится в «серой зоне».

«Касаемо Копанок Харьковской области — они до сих пор остаются в серой зоне, но оперативно-тактическая обстановка говорит, что наши военнослужащие на данном участке местности довольно серьёзно закрепились», — приводит ТАСС комментарий эксперта.