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Опубликовано 26 декабря 2025, 23:05

ВС РФ серьёзно закрепились в харьковских Копанках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские войска прочно закрепились в селе Копанки Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, населённый пункт пока находится в «серой зоне».

«Касаемо Копанок Харьковской области — они до сих пор остаются в серой зоне, но оперативно-тактическая обстановка говорит, что наши военнослужащие на данном участке местности довольно серьёзно закрепились»,приводит ТАСС комментарий эксперта.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Гуляйполе российские войска захватили полностью укомплектованный командный пункт батальона бригады территориальной обороны ВСУ. Противник бежал в спешке и оставил на рабочих столах секретные документы, штабные карты с актуальной расстановкой сил, служебные печати и компьютеры с ценными данными. На Украине проведут проверку после потери потере командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали сообщения о том, что объект мог перейти под контроль российских военных.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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