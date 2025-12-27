Жители Красноармейска остались без местной администрации после продвижения российских войск к Новотроицкому и Шевченко. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец Евгений. По его словам, чиновники заранее покинули город, забрав документы и своё имущество.

По его словам, в городе единственными представителями Украины являлись волонтёры из группы «Белые ангелы». Однако их визиты вызывали тревогу у местных жителей. Представителей полиции и других украинских силовых структур жители не видели.

«Куда приезжали «Белые ангелы» — случались частые совпадения пролётов. Либо перед ними, либо после них прилетало. То же было, когда приезжал этот знаменитый голландец», — сказал беженец.

Евгений добавил, что официальные сообщения о патрулировании микрорайонов не соответствовали действительности. После освобождения Шевченко российскими войсками украинские силовики полностью исчезли из города.

А ранее уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские боевики намеренно заманивали гражданское население в здание драмтеатра в Мариуполе за несколько дней до его разрушения. Она также отметила, что сегодня мариупольский драматический театр восстановлен и снова открыт.