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Опубликовано 27 декабря 2025, 02:40

Вооружённые силы Украины заминировали телефоны в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sandyman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sandyman

При освобождении села Косовцево в Запорожской области российские военные обнаружили заминированные мобильные телефоны. Об этом рассказал командир взвода группировки «Восток» с позывным Самурай.

«Стоит только взять человеку телефон — происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован. В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо»,приводит РИА «Новости» слова командира.

Новости СВО. Российские войска взяли Косовцево, ВСУ отступают по всей Запорожской области, Зеленский срочно летит к Трампу, 27 декабря
Новости СВО. Российские войска взяли Косовцево, ВСУ отступают по всей Запорожской области, Зеленский срочно летит к Трампу, 27 декабря

Ранее Life.ru сообщал, что в Гуляйполе Запорожской области российские войска захватили полностью укомплектованный командный пункт батальона бригады территориальной обороны ВСУ. Противник покинул позицию впопыхах и оставил секретные документы, штабные карты с актуальной расстановкой сил, служебные печати и компьютеры с важными данными. В Киеве после этого случая анонсировали служебную проверку.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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