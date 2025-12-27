Вооружённые силы Украины заминировали телефоны в Запорожской области

При освобождении села Косовцево в Запорожской области российские военные обнаружили заминированные мобильные телефоны. Об этом рассказал командир взвода группировки «Восток» с позывным Самурай.

«Стоит только взять человеку телефон — происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован. В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо», — приводит РИА «Новости» слова командира.