В Запорожской области ликвидировали главаря РДК* Дениса Капустина**. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова его постигла участь предателя. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Запорожская область — гиблое место для нацистов и бандеровцев, пришлых на русскую землю. Капустина** постигла участь предателя. Он просто позорил слово русский, потому что русского у него в душе ничего не было», — заявил Рогов.

По мнению Рогова, такие как Капустин** способны воевать лишь с мирным населением, а не с противником на поле боя. Ликвидация главаря РДК* в Запорожской области подчёркивает серьёзность мер против запрещённых в РФ террористических группировок.

Ранее РДК * сообщил о гибели своего основателя Дениса Капустина** (он же Денис Никитин) на Запорожском направлении. Причиной стала атака дрона. Ранее Капустин** был заочно приговорён российским судом к пожизненному заключению за терроризм и госизмену. Он был одним из организаторов нападения на Курскую и Брянскую области весной 2023 года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.