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Опубликовано 27 декабря 2025, 10:05

Рогов: Ликвидированного главаря РДК* Капустина** постигла участь предателя

Главарь «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин**. Обложка © Getty Images / Oleksii Chumachenko

Главарь «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин**. Обложка © Getty Images / Oleksii Chumachenko

В Запорожской области ликвидировали главаря РДК* Дениса Капустина**. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова его постигла участь предателя. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Запорожская область — гиблое место для нацистов и бандеровцев, пришлых на русскую землю. Капустина** постигла участь предателя. Он просто позорил слово русский, потому что русского у него в душе ничего не было», — заявил Рогов.

По мнению Рогова, такие как Капустин** способны воевать лишь с мирным населением, а не с противником на поле боя. Ликвидация главаря РДК* в Запорожской области подчёркивает серьёзность мер против запрещённых в РФ террористических группировок.

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Суд приговорил подростка из Курска к 7 годам за попытку вступить в РДК*

Ранее РДК * сообщил о гибели своего основателя Дениса Капустина** (он же Денис Никитин) на Запорожском направлении. Причиной стала атака дрона. Ранее Капустин** был заочно приговорён российским судом к пожизненному заключению за терроризм и госизмену. Он был одним из организаторов нападения на Курскую и Брянскую области весной 2023 года.

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* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

** Включён в перечень экстремистов и террористов.

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Милена Скрипальщикова
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