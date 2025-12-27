Главарь киевского режима Владимир Зеленский обвинил западные страны в финансовом саботаже и срыве оборонных усилий. Об этом он написал в своём Telegram-канале накануне запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В своём обращении экс-комик отметил, что партнёры направляют крайне недостаточный объём помощи. Он прямо связал перспективу прекращения боевых действий с безотлагательным финансированием в размере сотен миллиардов долларов на проект будущего процветания государства.

«Нам нужна поддержка мира – Европы и Соединённых Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно, деньги... честно говоря, постоянный есть дефицит денег, в частности, на производство оружия и, самое главное, дронов», — написал он.

Кроме того, украинский лидер назвал запрашиваемый объём финансирования, на который рассчитывает при поддержке союзников. По его оценкам, затраты на восстановление страны составят порядка 700–800 миллиардов долларов, а для управления этими средствами планируется создать целевой фонд и суверенную инвестиционную платформу.