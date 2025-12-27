Путин: Продвижение ВС РФ сводит на нет интерес Москвы в уходе ВСУ из Донбасса

Успешное наступление российских войск на фронте снижает заинтересованность Москвы в отводе украинских формирований. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи на командном пункте.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по самым разным соображениям», — сказал российский лидер.

По словам верховного главнокомандующего, текущие темпы продвижения Вооружённых сил РФ на линии боевого соприкосновения сводят к минимуму практический смысл в выводе подразделений ВСУ с занимаемых позиций. Он подчеркнул, что это решение обусловлено оперативной обстановкой и результатами, которые демонстрируют российские военнослужащие.