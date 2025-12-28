Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 декабря 2025, 05:34

Два человека погибли из-за урагана «Юханнес» в Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

В Швеции два человека погибли во время урагана, а тысячи домов остались без электричества. О последствиях стихии сообщила газета Dagens nyheter. По данным издания, ураган «Юханнес» прошёл над большей частью страны. В отдельных районах скорость ветра превышала 45 метров в секунду. Стихия привела к массовым отключениям электроэнергии, без света остались более 40 тысяч хозяйств.

Сильный ветер повалил тысячи деревьев. Они перекрыли крупные трассы и местные дороги, что вызвало заторы и осложнило работу экстренных служб. В ряде районов дорожные службы приостановили расчистку из-за угрозы для персонала.

«Только в центральной Швеции повалено более тысячи деревьев, в некоторых местах мы даже приостановили работы, потому что это опасно для тех, кто занимается расчисткой», — сообщил представитель Транспортного управления Денни Эрикссон.

Издание также отмечает, что в северном городе Сундсвалль ветер сорвал часть крыши с отеля. В городе Евле ураган повалил гигантского соломенного козла, который считается одним из главных рождественских символов страны. Ещё до прихода шторма власти отменили железнодорожное сообщение в центральных и северных районах Швеции. Из-за неблагоприятных погодных условий также прекратили движение морские паромы на ряде направлений. Транспортное управление рекомендовало жителям по возможности оставаться дома. В местной школе власти развернули пункт временного размещения. Пять бригад энергетиков работают над устранением неполадок на электросетях.

На Камчатке циклон парализовал дорожное движение
На Камчатке циклон парализовал дорожное движение

Ранее глава управления МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев объявил, что в сёлах Березняки и Лесной Елизовского округа введён режим ЧС. Причина — длительное отсутствие электроснабжения. В Елизовском районе без электроэнергии остались 5,5 тысячи человек. Несмотря на отключение электричества, теплоснабжение в жилых домах сохранено.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Швеция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar