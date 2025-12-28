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Опубликовано 28 декабря 2025, 02:57

Южная группировка за сутки уничтожила 10 наземных роботов и 19 блиндажей ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

За сутки подразделения Южной группировки войск уничтожили вооружение и укрытия Вооружённых сил

Украины (ВСУ) на ряде направлений: на краматорском, константиновском и северском участках. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, войска беспилотных систем вели работу сразу на нескольких направлениях. За отчётный период они поразили наземные робототехнические комплексы, пункты управления беспилотниками и полевые укрепления противника. Также расчёты уничтожили антенны связи и сбили беспилотные летательные аппараты.

«Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 7 антенн связи, 10 наземных робототехнических комплексов, 19 блиндажей ВСУ, 9 антенн и 8 пунктов управления ВПЛА. Сбито 7 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

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Ранее подразделения российской группировки «Запад» за сутки уничтожили 46 пунктов управления беспилотниками ВСУ и терминал спутниковой связи Starlink. По данным пресс-центра, действия велись при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. В ходе боёв подразделения улучшили положение на переднем крае и поразили живую силу и технику противника. Также сообщалось об уничтожении дронов, тяжёлых квадрокоптеров и наземных робототехнических комплексов средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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