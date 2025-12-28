Украинские эксперты и журналисты высказали предположение, что Владимир Зеленский согласился на значительные уступки перед решающей встречей с президентом США Дональдом Трампом. По мнению издания «Страна.ua», опубликованная Зеленским версия плана урегулирования, не согласованная с Москвой и Вашингтоном, является публичной декларацией о готовности отстаивать «красные линии».

В связи с этим возникло предположение, что Зеленский согласился на гораздо большие уступки, чем он заявлял публично. Подтверждением этой теории стало заявление Трампа о том, что он не одобрял никаких планов Киева, что фактически разрушило выстроенную Зеленским легенду о согласованном документе.

Таким образом, опубликованный план из 20 пунктов оказался набором пожеланий украинской стороны, которые уже получили негативный ответ