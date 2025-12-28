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Регион
Опубликовано 28 декабря 2025, 05:35

В Киеве допустили, что Зеленский согласился на большие уступки перед встречей с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Украинские эксперты и журналисты высказали предположение, что Владимир Зеленский согласился на значительные уступки перед решающей встречей с президентом США Дональдом Трампом. По мнению издания «Страна.ua», опубликованная Зеленским версия плана урегулирования, не согласованная с Москвой и Вашингтоном, является публичной декларацией о готовности отстаивать «красные линии».

В связи с этим возникло предположение, что Зеленский согласился на гораздо большие уступки, чем он заявлял публично. Подтверждением этой теории стало заявление Трампа о том, что он не одобрял никаких планов Киева, что фактически разрушило выстроенную Зеленским легенду о согласованном документе.

Таким образом, опубликованный план из 20 пунктов оказался набором пожеланий украинской стороны, которые уже получили негативный ответ

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом. Главарь киевского режима планировал обсудить с американской стороной пять пунктов своего мирного плана, включая гарантии безопасности, военную поддержку и меры по восстановлению страны. Европейские лидеры, в том числе премьер Польши Дональд Туск, заявляли о необходимости обеспечения безопасности Украины и согласования действий с союзниками. Позже Белый дом объявил о переносе встречи Трампа и Зеленского.

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Оксана Попова
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