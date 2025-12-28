Запад уже осознал неизбежность своего поражения на Украине, и теперь пытается выиграть хотя-бы информационную войну. Такое мнение высказал бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ, подполковник генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

«На Западе понимают, что войну на суше, в воздухе и на море Украине даже при всей поддержке Западной Европы уже не выиграть», — сказал собеседник ТАСС.

Подполковник считает, что истории о якобы похищенных и депортированных Россией украинских детях, которые на самом деле были спасены, говорят о желании европейцев «хотя бы не проиграть информационную войну». Причём накал антироссийской истерии только вырастет: СМИ будут публиковать больше историй о «кибератаках, секретных операциях и незаконном сборе информации», к которым, как утверждается, причастна РФ.

«[Разведки] любят использовать такие истории, чтобы оправдать свое существование», — добавил Боссхард.

Ранее Владимир Рогов ответил на раздающиеся в ЕС призывы отправить солдат на Украину. По словам Владимира Рогова, европейским военнослужащим лучше сразу взять с собой белый флаг.