Россиян предупредили об опасности переедания красной икры на Новый год

Переедание красной икры может привести к повышению давления и проблемам с желудком. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.

«Избыточное употребление может приводить к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и усиленной нагрузке на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с гипертонией и заболеваниями почек. Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны тяжесть в желудке, изжога и обострение хронических заболеваний», — пояснила эксперт в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Адекватной порцией для здорового взрослого врач назвала 30-50 граммов (одну-две столовые ложки). Гастроэнтеролог также отметила, что сочетать икру со сливочным маслом не оптимально, так как это повышает калорийность. Лучше подавать её с цельнозерновым хлебом.

Ранее Рыбный союз сообщил о значительном росте производства красной икры в России. За 11 месяцев 2025 года было выпущено 11,6 тысячи тонн лососевой икры, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство осетровой (чёрной) икры также выросло на 6%, до 67 тонн, а по итогам года может достичь 85-90 тонн, превысив показатель 2024 года.