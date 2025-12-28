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Опубликовано 28 декабря 2025, 12:58

В Брянской области дрон ВСУ атаковал дорожную технику во время уборки снега

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tasha Ro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tasha Ro

Вооружённые силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе дорожную технику в Брянской области, пострадавших нет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские нацисты атаковали дроном-камикадзе в селе Шилинки Суземского района дорожную технику во время расчистки дорог от снега. К счастью, водитель не пострадал», — написал он.

В результате атаки был повреждён автогрейдер. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Над Брянской областью за два часа сбили 36 дронов ВСУ
Над Брянской областью за два часа сбили 36 дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что в Брянской области беспилотный летательный аппарат атаковал село Глинищево, в результате чего пострадала мирная жительница. Женщина получила осколочные ранения и была оперативно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь; угрозы её жизни и здоровью не было. Кроме того, в ходе удара было повреждено остекление одного из жилых домов.

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Милена Скрипальщикова
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