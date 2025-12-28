25-летний охранник ТЦ внезапно умер прямо на рабочем месте в центре Москвы

В центре Москвы скончался 25-летний охранник ТЦ, находившийся на своём рабочем месте. Об инциденте сообщает сайт MK.Ru.

Известно, что молодой человек заступил на ночную смену заступил на смену в ночь на 28 декабря и должен был находиться в специальной будке. Примерно в 8 утра его без признаков жизни обнаружили коллеги, которые незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. По словам товарищей, погибший считался добросовестным работником и никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что футболист одного из клубов второго дивизиона Бурундии скончался во время матча, случайно проглотив монету, которую держал во рту. Игрок по имени Игиранеза Айме Герик выступал за команду «Гепье дю Лак» в игре против «Амассипири» в субботу, 20 декабря. Во время матча он внезапно потерял сознание и упал на поле, после чего ему незамедлительно попытались помочь прибывшие медики. Однако футболист скончался по пути в ближайшее медицинское учреждение, не приходя в сознание.