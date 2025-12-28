«Отошли от точки невозврата»: Слуцкий оценил вероятность прямого конфликта России и США

Риск прямого военного столкновения между Россией и Соединёнными Штатами остался в прошлом, а двусторонние отношения начали движение к диалогу. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мне представляется, что мы уже отошли от точки невозврата между миром и войной, когда ещё есть опасность противостояния между двумя крупнейшими ядерными державами, что у нас было в период Байдена», — сказал лидер ЛДПР.

Слуцкий заявил, что процесс постепенного возврата к здравому смыслу и сбалансированному взаимодействию по самым сложным вопросам уже идёт, хоть и очень маленькими шагами.

Парламентарий добавил, что сейчас необходимо прилагать максимум усилий для снижения числа конфликтов в мире. Он подчеркнул, что со своей стороны депутаты будут делать для этого всё возможное, поскольку принципиально важно не допустить, чтобы текущее столетие стало последним в истории человечества.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что судьбоносные решения по урегулированию конфликта могут быть приняты ещё до конца декабря. По его словам, сейчас идут одни из самых активных дипломатических дней в году, и многое может решиться к Новому году.