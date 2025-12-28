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Регион
Опубликовано 28 декабря 2025, 18:24

«Отошли от точки невозврата»: Слуцкий оценил вероятность прямого конфликта России и США

Слуцкий оценил вероятность прямого конфликта России и США

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru

Риск прямого военного столкновения между Россией и Соединёнными Штатами остался в прошлом, а двусторонние отношения начали движение к диалогу. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мне представляется, что мы уже отошли от точки невозврата между миром и войной, когда ещё есть опасность противостояния между двумя крупнейшими ядерными державами, что у нас было в период Байдена», — сказал лидер ЛДПР.

Слуцкий заявил, что процесс постепенного возврата к здравому смыслу и сбалансированному взаимодействию по самым сложным вопросам уже идёт, хоть и очень маленькими шагами.

Парламентарий добавил, что сейчас необходимо прилагать максимум усилий для снижения числа конфликтов в мире. Он подчеркнул, что со своей стороны депутаты будут делать для этого всё возможное, поскольку принципиально важно не допустить, чтобы текущее столетие стало последним в истории человечества.

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Вероника Бакумченко
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