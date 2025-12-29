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Опубликовано 29 декабря 2025, 05:24

ВСУ потеряли целую штурмовую группу около Лимана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Российская армия ликвидировала на Харьковском направлении под Лиманом целую штурмовую группу ВСУ. Об этом доложили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«Противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады теробороны, успеха не имел. В результате неудачной атаки потерял штурмовую группу убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.

Также было отражено наступление ВСУ в Сумской области, в районе Андреевки. На это направление Украина перебросила 187-й батальон теробороны, в рядах которого фиксируются многочисленные случаи дезертирства.

Новости СВО. ВС РФ освободили Гуляйполе и Степногорск, наши штурмовики перемалывают ВСУ у Лимана, Киев срывает переговоры, 29 декабря
Новости СВО. ВС РФ освободили Гуляйполе и Степногорск, наши штурмовики перемалывают ВСУ у Лимана, Киев срывает переговоры, 29 декабря

Ранее сообщалось, что в Запорожской области подразделения группировки «Восток» нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ к западу от Гуляйполя. С помощью БПЛА была обнаружена дислокация украинских формирований в лесном массиве, где те готовились к контратаке. В результате огневого поражения группы украинских военных были уничтожены.

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Наталья Афонина
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