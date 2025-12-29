На Украине подвели главный итог переговоров Трампа и Зеленского – поломан план Киева

Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского фактически разрушили план украинских властей и их европейских союзников. Об этом пишет издание «Страна.ua», анализируя заявления сторон после встречи во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго.

По версии издания, Киев рассчитывал убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов в качестве нового мирного плана. Однако «главный итог вчерашних переговоров — поломан план украинских властей и Европы», отмечается в публикации.

Судя по комментариям главы Белого дома, Трамп выступает за то, чтобы ключевые вопросы, включая территориальные, решались не через референдум, а путём голосования в парламенте. Такой подход противоречит позиции Киева и ранее продвигаемой формуле урегулирования.

Дополнительную нервозность вызвал телефонный разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшийся перед встречей с Зеленским. Журналисты утверждают, что после этого ситуация для украинского лидера стала заметно сложнее.