ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 07:37

На Украине подвели главный итог переговоров Трампа и Зеленского – поломан план Киева

Обложка © Офис президента Украины

Обложка © Офис президента Украины

Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского фактически разрушили план украинских властей и их европейских союзников. Об этом пишет издание «Страна.ua», анализируя заявления сторон после встречи во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго.

По версии издания, Киев рассчитывал убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов в качестве нового мирного плана. Однако «главный итог вчерашних переговоров — поломан план украинских властей и Европы», отмечается в публикации.

Судя по комментариям главы Белого дома, Трамп выступает за то, чтобы ключевые вопросы, включая территориальные, решались не через референдум, а путём голосования в парламенте. Такой подход противоречит позиции Киева и ранее продвигаемой формуле урегулирования.

Times бурно отреагировала на «‎сюрприз» Путина перед встречей Трампа и Зеленского
Times бурно отреагировала на «‎сюрприз» Путина перед встречей Трампа и Зеленского

Дополнительную нервозность вызвал телефонный разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшийся перед встречей с Зеленским. Журналисты утверждают, что после этого ситуация для украинского лидера стала заметно сложнее.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar