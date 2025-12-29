В Госдуме объяснили слова Трампа о «щедрости» Путина в отношении Украины

Россия может рассмотреть вопрос о гуманитарной поддержке населения Украины и помощи в восстановлении инфраструктуры, но если она станет дружественным государством, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о щедрости российского лидера Владимира Путина.

Парламентарий добавил, что Трамп не всегда является точным источником информации, поскольку может исказить информацию. В то же время он отметил, что Россия готова оказать гуманитарную поддержку населению Украины.

«Но это только при условии, что Украина станет дружественным государством при соблюдении всех параметров, которые обеспечивают национальный интерес и национальную безопасность Российской Федерации», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».