В Госдуме объяснили слова Трампа о «щедрости» Путина в отношении Украины
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Россия может рассмотреть вопрос о гуманитарной поддержке населения Украины и помощи в восстановлении инфраструктуры, но если она станет дружественным государством, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о щедрости российского лидера Владимира Путина.
Парламентарий добавил, что Трамп не всегда является точным источником информации, поскольку может исказить информацию. В то же время он отметил, что Россия готова оказать гуманитарную поддержку населению Украины.
«Но это только при условии, что Украина станет дружественным государством при соблюдении всех параметров, которые обеспечивают национальный интерес и национальную безопасность Российской Федерации», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Напомним, в ходе встречи в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский не получил ожидаемой поддержки от Дональда Трампа. Однако президент США заявил, что был достигнут большой прогресс по Украине. По его словам, на переговорах остаются один-два сложных нерешённых вопроса. В частности, Трамп подчеркнул, что вопрос суверенитета Донбасса предстоит решить. Кроме того, он отметил, что большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что соглашение по Украине может быть достигнуто через пару недель. Он попросил Зеленского поторопиться со сделкой по Украине.
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