Астролог Глоба назвала год завершения конфликта на Украине
Астролог Глоба спрогнозировала завершение конфликта на Украине к 2027 году
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Военный конфликт на Украине может завершиться к началу 2027 года. Об этом заявил известный астролог Тамара Глоба во время интервью с журналисткой Надеждой Стрелец. Она также обозначила ключевые этапы дипломатического процесса.
Согласно её видению, переломный момент наступит в августе 2026 года, когда начнётся активная фаза переговоров. Пик дипломатических усилий придётся на осень того же года, что может привести к достижению принципиальных соглашений.
«Завершится позитивно для России, но будут моменты, которые затронут опасности, опять же, касающиеся энергетических проблем», — отметила астролог, уточнив, что сложности возможны в конце декабря и начале января.
При этом Глоба указала на важность периода конца января — начала февраля 2027 года, когда достигнутые договорённости будут проходить проверку на прочность. Попытка скинуть эти договорённости тоже может быть, но они будут довольно мощные и сильные.
Астролог также подтвердила, что 2026 год может стать «временем прорыва» для России и началом завершения СВО. Она предположила, что на международной арене, наряду с сохранением старых партнёров, могут активизироваться страны Балтии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по Украине достиг стадии, беспрецедентно близкой к достижению соглашения. Слова американского лидера, прозвучавшие на пресс-конференции во Флориде по итогам встречи с Владимиром Зеленским, указывают на то, что дискуссии сосредоточены на базовых принципах будущего мирного договора и должны быть завершены в кратчайшие сроки.
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