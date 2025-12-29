В городе Рени в Одесской области начался дефицит продуктов питания из-за действий украинских подразделений, ограничивших проезд по дорогам к населённому пункту в военных целях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые ведомства.

«В городе Рени Одесской области начались серьёзные перебои с продовольствием. Жители сообщают, что в магазинах пусто, а цены на рынке взлетели в семь и более раз, потому что украинская власть предпочла перебросить военную логистику на вспомогательные направления, которые использовались для гражданских нужд», — рассказал собеседник агентства.

Силовики объяснили, что мирным жителям города не хватает помощи и товаров первой необходимости из-за сниженной пропускной способности дорог. Город Рени находится в юго-западной части Одесской области, на том берегу Дуная, по которому проходит украино-румынская граница.

Ранее пленный украинский военный Сергей Шевченко заявил, что ВСУ используют для транспортировки военнослужащих школьные автобусы. По его словам, именно на таких автобусах с соответствующей маркировкой его и других мобилизованных доставляли в учебный центр. Он также ранее охранял объект, где среди военной техники находились такие же автобусы, и подчеркнул, что подобная практика повторялась неоднократно.