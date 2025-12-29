Герасимов на совещании с Путиным подвёл итоги хода СВО в 2025 году
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Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину об итогах года в зоне специальной военной операции. Согласно докладу, российские войска добились значительных успехов и в настоящее время ведут наступательные действия на нескольких ключевых направлениях.
С начала 2025 года освобождены 334 населённых пункта. Российские группировки успешно продвигаются вглубь обороны противника, который утратил стратегическую инициативу.
- Высокие темпы наступления. Только за декабрь текущего года под контроль взято свыше 700 квадратных километров территории. При этом темпы продвижения российских войск в последнем месяце года стали самыми высокими за весь 2025 год.
- Потеря наступательного потенциала ВСУ. Герасимов объяснил, что ВСУ больше не проводят наступательных операций. Все их усилия, как отметил начальник Генштаба, сейчас сосредоточены на попытках замедлить продвижение российских войск.
- Ситуация на направлениях. На Купянском направлении успешно продолжается операция по уничтожению группировки ВСУ. Российские войска методично сжимают кольцо вокруг украинских сил. На Запорожском направлении, в районе Орехова, идут ожесточённые уличные бои. Подразделения ВС РФ зачищают город, который имеет важное оперативное значение.
«Ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражения противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны», — заявил Валерий Герасимов.
Напомним, сегодня, 29 декабря, президент России Владимир Путин провёл рабочее совещание, посвящённое текущей обстановке в зоне СВО. Верховному Главнокомандующему с докладами выступили начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов и командующие группировками войск, которые представили детальную информацию с линии боевого соприкосновения.
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