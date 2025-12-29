Герасимов на совещании с Путиным подвёл итоги хода СВО в 2025 году

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину об итогах года в зоне специальной военной операции. Согласно докладу, российские войска добились значительных успехов и в настоящее время ведут наступательные действия на нескольких ключевых направлениях.

С начала 2025 года освобождены 334 населённых пункта. Российские группировки успешно продвигаются вглубь обороны противника, который утратил стратегическую инициативу.

Высокие темпы наступления. Только за декабрь текущего года под контроль взято свыше 700 квадратных километров территории. При этом темпы продвижения российских войск в последнем месяце года стали самыми высокими за весь 2025 год.

Потеря наступательного потенциала ВСУ. Герасимов объяснил, что ВСУ больше не проводят наступательных операций. Все их усилия, как отметил начальник Генштаба, сейчас сосредоточены на попытках замедлить продвижение российских войск.

Ситуация на направлениях. На Купянском направлении успешно продолжается операция по уничтожению группировки ВСУ. Российские войска методично сжимают кольцо вокруг украинских сил. На Запорожском направлении, в районе Орехова, идут ожесточённые уличные бои. Подразделения ВС РФ зачищают город, который имеет важное оперативное значение.

«Ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражения противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны», — заявил Валерий Герасимов.

Напомним, сегодня, 29 декабря, президент России Владимир Путин провёл рабочее совещание, посвящённое текущей обстановке в зоне СВО. Верховному Главнокомандующему с докладами выступили начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов и командующие группировками войск, которые представили детальную информацию с линии боевого соприкосновения.