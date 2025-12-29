«Прорвали оборону»: Путин сообщил о наступлении войск РФ в направлении Запорожья

Президент России Владимир Путин сообщил, что группировка войск «Восток» прорвала оборону противника и наступает в направлении Запорожья. Своё заявление он сделал в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции.

«Благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки «Восток» в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», — заявил глава государства.

Он также отметил эффективные действия другой группировки — «Днепр». Путин подчеркнул, что противник готовил оборону этого района много лет, но российским войскам удаётся решать поставленные задачи. Президент поручил командующему Михаилу Теплинскому передать наилучшие пожелания бойцам.

Напомним, что президент провёл рабочее совещание, посвящённое текущей обстановке в зоне специальной военной операции. Вступительным словом, открывая совещание, президент определил повестку дня: ключевыми темами стали оценка текущей ситуации на линии боевого соприкосновения и разработка стратегии для следующих этапов специальной военной операции.